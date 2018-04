Zürich - Nach den Verlusten in den beiden Vorwochen setzten die Börsen zum Quartalsende zu einem Rebound an. Der S&P500 gewann 2% und der Nasdaq 1%, wobei letzterer in der Woche zuvor mehr als 6% eingebrochen ist.

In Europa resultierte ein Plus von 1.4% für den Europe Stoxx 600. Der Dax gewann 1.8% und konnte seinen Support um die wichtige Marke bei 11'800 verteidigen. Gut unterwegs waren Beiersdorf, gefolgt von den Autowerten VW, Daimler und BMW. In der Schweiz resultierte ein Wochengewinn von 2%.

Bei den Währungen notierte der CHF zum EUR schwächer. Der EUR/USD setzte seinen Seitwärtstrend um 1.23 fort. Ein USD kostete zum Wochenschluss 95.4 Rappen.

Bei den Zinsen setzte sich der Zinsrückgang am langen Ende fort. Die Renditen für zehnjährige US-Staatsanleihen sanken von 2.84% auf 2.73%. Die Inflationszahlen sind auch im Februar moderat geblieben und dürften zusammen mit einer grösseren Risikoaversion für ein Abgleiten der Renditen gesorgt haben. Auch in Deutschland setzte sich der Zinszerfall fort. Anfangs Februar standen die Zinsen noch bei fast 0.8%, jetzt noch bei ...

