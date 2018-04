Wer den Kursverlauf der Dialog Semiconductor-Aktie schon etwas länger verfolgt, der wird sich vermutlich noch sehr gut an die Tage Anfang Dezember erinnern, als die Papiere innerhalb weniger Tage von 38,73 (Intraday-Hoch am 29. November) auf das 2017-Jahrestief bei 21,46 Euro am 11. Dezember abstürzten. Wer damals jedoch dachte, "das wird schon wieder" und dementsprechend auf steigenden Kurse setzte, der musste sich A mit der Tatsache abfinden, dass die Notierungen nicht mehr über das aktuelle 2018er-Top bei 28,29 Euro hinauskamen und B den nächsten massiven Kursabsturz zur Kenntnis nehmen - knapp 17% gab die Aktie binnen zwei Sitzungen ab, macht ein Minus von rund 26% im laufenden Jahr. In den vergangenen 12 Monaten sind damit Verluste von rund 60% aufgelaufen, und mit dem Rutsch unter die 20-Euro-Marke läuten jetzt alle Alarmglocken:

