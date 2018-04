Der USD/CAD wird mit dem frühen europäischen Handel am Dienstag leicht negativ gehandelt und so fällt der Kurs zum unteren Ende seiner 5-Tage Range. Damit baut das Paar sein Scheitern am 1,2940-50 Widerstand aus, während der USD im Zusammenhang mit dem Handelskrieg zwischen den USA und China unter Schwäche leidet. Die positive Entwicklung an den Rohölmärkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...