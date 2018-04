Wie führt man eine Gebrauchsfähigkeits-prüfung an Gasleitungen oder eine Behaglichkeitsmessung an Arbeitsplätzen normkonform durch? Auf was soll beim Klimamonitoring zum Erfüllen der GMP-Compliance geachtet werden? Welche Vorteile bringt der Einsatz von Thermografie in der elektrischen Instandhaltung? Diese und weitere Fragen werden in den kostenfreien Webinaren von Testo beantwortet. Die neuen interaktiven Webinare ergänzen die bewährte Unterrichtsform der Präsenz-Veranstaltungen der Testo Akademie. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Teilnahme ist von überall möglich, sei es im Büro oder von unterwegs aus, zudem werden Reisezeit sowie Teilnahmekosten gespart. Moderiert werden die Webinare von kompetenten Messtechnik-Spezialisten zu den jeweiligen Anwendungen. Sollten die vorgegebenen Termine nicht wahrnehmbar sein, können einige Webinare aufgezeichnet als ...

