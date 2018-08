Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Berlin (pts011/17.08.2018/10:30) - Der AMA Verband für Sensorik und Messtechnik (AMA) veröffentlicht eine komplett überarbeitete und aktualisierte Ausgabe seines Branchenführers. Die Verbandspublikation informiert auf 128 Seiten über Anbieter von Sensoren, Messtechnik und Dienstleitungen für unterschiedliche Anwenderbranchen. Der AMA Branchenführer 2018/2019 kann ab sofort kostenlos beim AMA Verband bestellt oder online genutzt werden. Die Branche boomt und neue Technologien, wie das Industrial Internet und die Industrie 4.0, versprechen mehr Effizienz, Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Qualität. Der Schlüssel dafür liegt in der Vernetzung und der Analyse der Betriebsdaten von Maschinen, Anlagen und Prozessen. Diese Daten werden von Sensoren und Messsystemen zuverlässig, sicher und präzise zur Verfügung gestellt und übernehmen eine Schlüsselrolle in der Digitalisierung der Industrie der Zukunft. Der AMA Verband für Sensorik und Messtechnik bildet in seinem aktualisierten Branchenführer 2018/2019 die rund 1.000 Produkt- und Dienstleistungskategorien seiner 460 Mitglieder aus Industrie und Wissenschaft ab. Im ersten Teil der Broschüre finden Anwender ein Inhaltsverzeichnis, sortiert nach Messgrößen. Im mittleren Teil werden die AMA Mitglieder in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt, im letzten Drittel befindet sich ein Index nach Schlagworten sortiert. Der AMA Branchenführer erscheint als deutsch-englische Ausgabe. "Unser aktueller Branchenführer bietet Anwendern und Interessierten einen Überblick über die Produkte und Dienstleistungen unserer 460 Mitglieder", sagt Thomas Simmons, AMA-Geschäftsführer. "Der AMA Branchenführer ist natürlich auch online nutzbar. Anwender geben dort Suchbegriffe ein oder filtern zum Beispiel nach Messgrößen und erhalten eine Liste mit den für sie relevanten AMA-Mitgliedern." Die gedruckte Ausgabe kann kostenlos beim AMA Verband für Sensorik und Messtechnik bestellt werden: info@ama-sensorik.de Die Onlineversion finden Interessierte unter: http://www.ama-sensorik.de/branchenfuehrer (Ende) Aussender: AMA Verband für Sensorik und Messtechnik e.V. Ansprechpartner: Pascale Taube Tel.: +49 30 2219 0362 20 E-Mail: taube@ama-sensorik.de Website: www.ama-sensorik.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180817011

