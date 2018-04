Der AUD/USD baute seine anfänglichen Gewinne ab und so zog er sich um -25 Pips vom Tageshoch zurück. Das Paar konnte seine Aufwärtsbewegung nicht nachhaltig über 0,7700 ausbauen, da die zunehmenden USD Nachfrage alles zunichte machte. Die RBA Zinssätze blieben unverändert und so erwies sich dieses Ereignis als folgenlos. Der Anstieg der US Anleihenrenditen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...