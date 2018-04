Neues von Athos: Aufgrund des erfreulichen Betriebsergebnisses (Umsatzerlöse etwa konstant bei 6,9 Mio. Euro, Vorsteuerergebnis 3,6 Mio. Euro vs. 1,9 Mio. Euro in 2016, Jahresüberschuss 2,6 Mio. Euro vs. 1,47 Mio in 2016)) werden Vorstand und Aufsichtsrat der am 18.06.2018 stattfindenden Hauptversammlung eine Dividendenausschüttung in Höhe von EUR 1.080.000,- (EUR 0,60 pro Aktie) sowie eine einmalige Sonderdividendenausschüttung in Höhe von EUR 1.080.000,- (EUR 0,60 pro Aktie) zur Gewinnverwendung vorschlagen. Der Ex-Dividendentag ist der 27.06.2018. Weiters hat der Aufsichtsrat heute einstimmig beschlossen, Herrn Mag. Manfred Pammer mit Wirkung zum 01.06.2018 zum 2. Vorstand der ATHOS Immobilien AG zu bestellen. Die Bestellung erfolgt auf 2 Jahre. Durch...

