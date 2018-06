EANS-Adhoc: ATHOS Immobilien AG / Ausschüttung Dividende sowie Sonderdividende und Wahl in den Aufsichtsrat Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. Ausschüttungen/Dividendenbeschlüsse 18.06.2018 Linz - ATHOS Immobilien AG * Hauptversammlung beschließt Ausschüttung einer Dividende iHv. EUR 0,60,- pro Aktie sowie einer einmaligen Sonderdividende iHv. EUR 0,60,- pro Aktie * Dr. Gerald Schmidsberger M.B.L.-HSG wurde in den Aufsichtsrat gewählt In der am 18.06.2018 stattgefundenen 29. ordentlichen Hauptversammlung wurde beschlossen, für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende in der Höhe von EUR 0,60,- pro Aktie sowie eine einmalige Sonderdividende in Höhe von EUR 0,60,- pro Aktie auszuschütten. Herr Dr. Gerald Schmidsberger M.B.L.-HSG wurde von der ordentlichen Hauptversammlung für die Dauer bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, in den Aufsichtsrat bestellt. Rechtlicher Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft dar. Rückfragehinweis: ATHOS Immobilien AG, Waltherstraße 11, 4020 Linz, Mag. Sunhild Fries (Compliance/Recht), Tel.: 0732 / 604477-14 Ende der Mitteilung euro adhoc AXC0163 2018-06-18/14:52