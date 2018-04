Mitte März konnten wir mit Paragon einen schönen Treffer melden. Der Artikel hatte den Titel: "Paragon: Treffer + 37% in 2 Tagen! So schnell kann man Gewinne machen!" Diesen Trade konnten die Abonnenten, die den von uns vorgeschlagenen Stoppkurs eingesetzt hatten, in der Gewinnzone abschließen. In unserem Artikel hatten wir u.a. darauf hingewiesen, dass die Gewinne mit dem vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat auf jeden Fall gut abgesichert werden sollten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...