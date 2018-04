Muttenz - Der Chemiekonzern Clariant konkretisiert seine Wachstumsabsichten in Nordamerika. Bis ins Jahr 2021 soll der Umsatz auf rund 2 Mrd USD steigen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Im vergangenen Jahr erreichte das Unternehmen in den USA und Kanada laut den Angaben Verkäufe von rund 1,25 Mrd USD. Konkret soll also innert vier Jahren ein Plus von 60% resultieren.

