Manchmal muss man die Dinge einfach selbst in die Hand nehmen - das hat sich offenbar Jan Klatten gedacht und in seiner Doppelfunktion als Aufsichtsratsmitglied und Großaktionär etwas für den siechen Aktienkurs von Nordex unternommen. Herr Klatten hat nämlich gerade ein Nordex-Aktienpaket im Gesamtwert von 502.405,88 Euro erworben, über die momentum-capital Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH. Aggregierter Preis pro Aktie 7,1263 Euro, ein Schnäppchen also. Und eine gute Investition, denn nachdem die Meldung von Klattens Coup die Runde machte, griffen auch andere wieder zu, +7% standen gestern Abend auf der Anzeigetafel, das ist der größte Tagesgewinn seit dem 15. Januar. Im Chart sieht das damit auch gleich wieder deutlich besser aus:

