Der Euro bewegte sich heute gegenüber dem Dollar bereits in beide Richtungen, da er nach der Veröffentlichung der enttäuschenden Dienstleistung PMI Ergebnisse der Eurozone zur 1,2250 fiel. Anschließend kam es zu einer Erholung und so konnte der Kurs zurück in Richtung 1,2270 steigen, da der Anstieg der deutschen Anleihenrenditen zu einem Rückgang des ...

