DOW JONES - Freundliche Eröffnung nach Reversaltag

Hallo am Nachmittag,

der Dow Jones Industrial Average Index startete nach den Ankündigungen der Chinesen gestern zunächst im tiefroten Bereich mit einem Minus von knapp 2%, konnte sich dann allerdings im Handelsverlauf wieder deutlich erholen und den Handelstag in der Nähe der Tageshochs beenden.

Diese Positivtendenz setzt sich im vorbörslichen Handel heute weiter fort - der Index wird aktuell knapp unterhalb von 24.400 Punkten gepreist - mehr als 200 Punkte über dem gestrigen Schlusskurs. Ein Blick auf den Stundenchart zeigt, dass sich in diesem Bereich ein wichtiger Horizontalwiderstand befindet. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die freundliche Eröffnung zunächst erst einmal für Gewinnmitnahmen genutzt werden wird im Vorfeld des Morgen Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktberichts. Rücksetzer in Richtung der Horizontalunterstzützung um 24.000 Punkte sollten daher eingeplant werden. Ausgehend von diesem Bereich müsste dann aber schon wieder mit Kaufinteresse gerechnet werden. Neue prozyklische Kaufsignale entstehen bei einem Stundenschluss oberhalb von 24.550 Punkten. In dem Falle wäre der kurzfristige Abwärtstrend überwunden.

Dow Jones Industrial Average Index: 1-Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 08.03.2018 - 04.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2013 - 04.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

