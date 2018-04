Moneycab.com: Herr Hagemann, Cicor hat in Ihrem ersten vollständigen Geschäftsjahr als CEO den im Vorjahr erreichten Turnaround bestätigt. Der Gruppenumsatz stieg um 14,4% auf 216,7 Mio Franken, der Auftragseingang stieg um 5,4%, der EBIT um 259% auf 10,5 Mio Franken und der Gewinn von 0,3 auf 6,6 Mio Franken. Was hat Sie im vergangenen Jahr besonders erfreut?

Alexander Hagemann: Dass alle an einem Strick gezogen haben: Unsere Kunden hatten bereits in 2016 mit dem rekordhohen Auftragseingang einen Vertrauensbeweis in die Fähigkeiten von Cicor geliefert und haben dies 2017 mit nochmals höheren Aufträgen eindrücklich bestätigt. Und unsere Belegschaft weltweit hat hochmotiviert gearbeitet, um die von Ihnen erwähnten Erfolge möglich zu machen. Ich bin viel in unseren Betrieben und bei Kunden unterwegs, und die Aufbruchsstimmung ist förmlich mit Händen greifbar.

Sie haben mit Ihrem Amtsantritt im September 2016 eine umfangreiche Transformation eingeleitet. Welche Massnahmen wurden im vergangenen Jahr umgesetzt?

Ganz wichtig war es, eine Hierarchieebene im oberen Management herauszunehmen. Dadurch konnten wir Entscheidungen beschleunigen und eine bessere Zusammenarbeit unserer weltweiten Standorte erreichen. Ebenso wichtig ist unsere Konzentration auf operative Exzellenz, also die optimale Ausgestaltung der Unternehmensprozesse. Hier konnten wir eine Steigerung des Umsatzes je Mitarbeiter um 13 Prozent erzielen.

Die AMS Division (Advanced Microelectronics & Substrates) ist wieder in der Spur, jede Produktlinie verzeichnete ein signifikantes Umsatzwachstum und jeder Standort deutlich positive operative Ergebnisse auf Stufe EBIT. Welche Massnahmen wurden hier umgesetzt?

Dieser Turnaround war meine grösste Freude in 2017. Jeder Standort hat mitgezogen, Wachstum erzielt und die Kosten im Griff gehalten. Insgesamt konnten wir den Divisionsumsatz um fast einen Viertel steigern, und dies gelang durch verbesserte Prozessabläufe sogar mit leicht niedrigerem Personalstand. Dazu konnten wir die Fixkosten senken. Jetzt zeigt die Division wieder, welches Potenzial in ihr steckt - und da geht auch noch mehr. Wesentlich zum Erfolg beigetragen hat der Ausbau unserer weltweiten Verkaufsmannschaft, und für den zukünftigen Erfolg haben wir bereits in 2017 erhebliche Investitionen in verbesserte Fertigungsprozesse getätigt.

Die deutliche grössere ES Division (Electronic Solutions) verzeichnete ebenfalls einen deutlichen Umsatzanstieg von 11,7%. Wo sehen Sie weitere Wachstumsmöglichkeiten?

Die Division ist tatsächlich deutlich stärker als ...

