Allschwil - Schon bald geht mit dem Allschwiler Biopharma-Unternehmen Polyphor die nächste Firma an die Schweizer Börse. Geplant ist der Börsengang im Verlauf des zweiten Quartals 2018, wie das Unternehmen am Montag mitteilt.

Der geplante IPO soll eine Kapitalbeschaffung im Umfang von 100 bis 150 Mio CHF ermöglichen, heisst es weiter. Das geplante Angebot wird voraussichtlich aus einem öffentlichen Angebot in der Schweiz und Privatplatzierungen in der Schweiz und im Ausland bestehen, darunter auch an qualifizierte institutionelle Investoren in den USA gemäss Rule 144A, teilt Polyphor ausserdem ...

