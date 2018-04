Obwohl die Geschäfte für Intershop durchaus gut laufen und die Firma ein gesundes Wachstum vorweisen kann, kam es Ende März zu einem regelrechten Absturz an der Börse. Innerhalb von nur einem Tag verlor die Aktie um rund 15 Prozent an Wert und konnte sich davon bis heute nicht erholen. Einen triftigen Grund für diese Entwicklung gibt es nicht. Nachrichten zu dem Unternehmen gab es in den letzten Wochen kaum und keine Nachrichten sind an der Börse in den meisten Fällen gute Nachrichten. Sehr wahrscheinlich ... (Robert Sasse)

