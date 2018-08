Intershop veröffentlicht Halbjahreszahlen 2018 DGAP-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Intershop veröffentlicht Halbjahreszahlen 2018 01.08.2018 / 08:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Umstellung auf Cloud-Lösungen führt zu Umsatzverschiebungen - Auftragseingang im Cloudgeschäft i.H.v. 2,2 Mio. Euro (Vj. 0,7 Mio. Euro) - Umsatzerlöse von 16 Mio. Euro (Vj. 18 Mio. Euro) - EBIT von -2,0 Mio. Euro geprägt durch sinkende Lizenzerlöse - Partnerschaft mit Microsoft gefestigt: Auszeichnung als Runner-up of the year Jena, 1. August 2018 - Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A0EPUH1), führender unabhängiger Anbieter innovativer Lösungen für den Omni-Channel-Commerce, hat im ersten Halbjahr 2018 Umsatzerlöse von 16 Mio. Euro (Vorjahr: 18 Mio. Euro) erwirtschaftet. Der Cloud-Auftragseingang des ersten Halbjahres, der in den folgenden Quartalen zu kontinuierlich wiederkehrenden Umsätzen führen wird, belief sich auf 2,2 Mio. Euro (Vorjahr: 0,7 Mio. Euro). Von den Umsatzerlösen in den ersten sechs Monaten entfielen rund 7,8 Mio. Euro auf Software und Cloud (-18 %) und rund 8,3 Mio. Euro (-3 %) auf den Servicebereich. Die im Vorjahresvergleich niedrigeren "Software- und Cloud-Umsätze" resultieren aus geringeren Softwareumsätzen (Lizenz- und Wartungserlöse), die Cloud-Umsätze stiegen dagegen um 14 % auf 2,5 Mio. Euro. Weiterhin wichtigster Absatzmarkt für die E-Commerce-Lösungen von Intershop bleibt im ersten Halbjahr Europa, wo 73 % der Erlöse erzielt wurden. Der US-Markt kam auf einen Anteil von 13 %, Asien-Pazifik auf 14 % der Umsätze. Dr. Jochen Wiechen, Vorstandsvorsitzender der Intershop Communications AG: "Die gestiegenen Cloud- und Subscription-Umsätze im ersten Halbjahr bestätigen die im März gestartete Umstellung auf unser neues Cloud-Angebot Intershop Commerce-as-a-Service (CaaS). Diese Transformation ist für Intershop alternativlos, auch wenn dies mit temporären Umsatz- und Ergebniseinbußen verbunden ist. Jetzt gilt es, die stetig wachsende internationale Neukundenpipeline in den kommenden zwei Jahren in zählbare Erträge umzumünzen, um Intershop basierend auf stabilen Cloud-Umsätzen zurück auf einen profitablen Wachstumskurs zu führen. Die Partnerschaft mit Microsoft, die kürzlich durch den Runner-up of the Year Award gefestigt wurde, spielt dabei eine wesentliche Rolle." Die Bruttomarge lag im ersten Halbjahr bei 41 % und damit um 9 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus der geänderten Umsatzstruktur und damit verbundenen niedrigeren Lizenzerlösen. Das operative Ergebnis (EBIT) betrug nach sechs Monaten -2,0 Mio. Euro (Vorjahr: 0,2 Mio. Euro). Die betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich leicht um 0,1 Mio. Euro auf 8,6 Mio. Euro. Die Ausgaben im Bereich Vertrieb und Marketing stiegen durch die Cloud-Initiativen um rund 3 % auf 4,3 Mio. Euro, dagegen verringerten sich die F&E-Aufwendungen um gut 10 % auf 2,4 Mio. Euro. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) kam auf -1,0 Mio. Euro (Vorjahr: 1,4 Mio. Euro), das Periodenergebnis nach Steuern belief sich auf -2,2 Mio. Euro (Vorjahr: 28 TEuro). Für das Gesamtjahr 2018 erwartet Intershop nun im Zuge der Cloud-Transformation leicht geringere Umsätze als im Vorjahr sowie ein negatives operatives Ergebnis (EBIT) im niedrigen einstelligen Millionen Euro-Bereich. Ab 2019 wird sich die Umsatzbasis durch die wiederkehrenden Cloud-Umsätze stabilisieren, um wieder wachsende Erlöse zu generieren. Intershop hat im zweiten Quartal seine Vermögensbasis durch eine Kapitalerhöhung weiter gestärkt und verfügt zum 30. Juni 2018 über liquide Mittel von 11,3 Mio. Euro, ein Plus von 27 % gegenüber dem Jahresende 2017. Der operative Cashflow vor Steuern in den ersten sechs Monaten lag bei -1,3 Mio. Euro (Vorjahr: 2,0 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote lag mit 64 % um 3 Prozentpunkte über dem Stand zum Jahresende 2017. Veränderung in der Besetzung des Vorstands Der Aufsichtsrat und Axel Köhler, Chief Sales Officer, sind gestern überein gekommen, den Vorstandsvertrag von Axel Köhler, der bis 31. August 2019 läuft, nicht zu verlängern. Derzeit werden Gespräche zur vorzeitigen Vertragsbeendigung geführt. Der Zwischenbericht zum ersten Halbjahr steht zum Download unter https://www.intershop.de/finanzberichte bereit. 