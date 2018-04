Seit mehr als 20 Jahren ist Singulus nun schon an der Börse gelistet. In all den Jahren konnte das Unternehmen aus Bayern zwar seine Umsätze immer weiter steigern, allerdings nur sehr selten auch mal Gewinne vorweisen. Auch mit den letzten Zahlen hinterließ Singulus eine schlechte Figur. Die Folge war ein drastischer Kursrutsch. Seit Ende Februar verlor die Aktie um rund ein Drittel an Wert und es gibt derzeit keinerlei Anzeichen, dass der Trend sich in absehbarer Zeit umkehren würde. Immerhin ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...