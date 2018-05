Die Deutsche Börse (WKN:581005) hat einschneidende Regeländerungen bezüglich der Zusammenstellung der wichtigsten Indices angekündigt. Vor allem das Eindringen von TecDAX-Unternehmen in den MDAX könnte das Risikoprofil für Index-ETF-Investoren verändern. Ein paar Dinge dazu sollte jeder Anleger wissen. Um was es genau geht Ab dem 24. September 2018 wird der MDAX aus den Aktienkursen von 60 Unternehmen kalkuliert, statt wie bisher 50. Im SDAX sollen es dann sogar 70 statt 50 sein. Der Grund ist, dass aktuelle TecDAX-Mitglieder zukünftig auch in den beiden Nebenwerteindices geführt werden können. Ohne eine Aufstockung wären sonst zu viele langjährige M- und SDAX-Werte ...

