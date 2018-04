Dow Jones - Bislang ist wenig gewonnen

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

der Dow Jones Industrial Average Index springt weiter wild hin und her. Der "Ping-Pong-Modus" hält also an. In der Vorwoche bestätigte der Index die wichtige Unterstützung bei 23.360 Punkten und erholt sich seither. Viel gewonnen haben die Käufer aber noch nicht.

Im Zuge der heute positiven Wocheneröffnung erreicht der Index ein erstes Widerstandscluster um 24.100 Punkte. Bereits dieses per Tagesschlusskurs hinter sich zu lassen, dürfte schwer fallen. Etabliert sich der Index darüber, liegt bei 24.217 Punkten ein Bonusziel im Chart. Wiederum darüber wäre Platz auf 24.453 Punkte. Selbst ein Erreichen der letztgenannten Marke würde am übergeordneten Abwärtstrend seit Januar nichts ändern. Dessen sollten sich Trader bewusst sein.

Auf der Unterseite gilt es die Marke von 23.700 Punkten im Auge zu behalten. Sollte diese brechen, schlägt das Pendel wieder zugunsten der Bären aus mit Zielen bei 23.509, 23.360 und 23.255 Punkten.

Dow Jones Industrial Average Index: Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 07.03.2018 - 09.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2013 - 09.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

