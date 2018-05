NEW YORK (Dow Jones)--Kleinere Gewinne verzeichnen die Blue Chips an der Wall Street am Freitag zum Start. Kurz nach Handelsbeginn steigt der Dow-Jones-Index um 0,2 Prozent auf 24.798 Punkte, der S&P-500 legt um 0,1 Prozent zu, der Nasdaq-Composite gibt dagegen um 0,1 Prozent nach. Würde der Dow-Jones-Index im Plus schließen, wäre es die längste Gewinnserie im laufenden Jahr. Am Donnerstag hatte er den sechsten Handelstag in Folge mit Aufschlägen beendet.

Nachdem in jüngster Zeit die Geopolitik im Nahen Osten das Handelsgeschehen stark beeinflusst hatte, rücken am Freitag wieder die marktnäheren Faktoren in den Blick. Dazu gehören an Konjunkturdaten die Importpreise, die unter den Prognosen geblieben sind. Am Vortag hatten bereits niedrige Inflationsdaten die Stimmung aufgehellt. Derweil hat der Fed-Präsident von St. Louis, James Bullard, sein Plädoyer für eine lockere Geldpolitik bekräftigt. Kurz nach Handelsstart steht noch die Michigan-Verbraucherstimmung auf der Agenda.

Dollar macht Pause

Der Dollar weitet die Verschnaufpause vom Vortag aus, als er wegen niedriger US-Teuerungsdaten unter Druck gekommen war. Der Euro rückt noch etwas weiter vor auf 1,1963 Dollar. Teilnehmer bezweifeln aber, dass der Greenback über längere Zeit Schwäche zeigt. Angesichts des steigenden Zinsniveaus in den USA dürfte die US-Devise auch weiter auf Interesse stoßen.

Der Ölpreis gibt leicht ab, nachdem er in den vergangenen Tagen auf ein Dreieinhalbjahreshoch gestiegen war. Der jüngste Impuls kam von der Aufkündigung des Iran-Atomabkommens durch die USA. Das zu erwartende geringere Angebot aus dem Iran könnte allerdings die Opec dazu verleiten, ihre preisstützenden Maßnahmen aufzuweichen. Die Gruppe wird sich im Juni treffen. Die US-Sorte WTI verliert 0,2 Prozent auf 71,23 Dollar je Fass, die Sorte Brent gibt um 0,3 Prozent ab auf 77,25 Dollar nach.

Der Goldpreis legt weiter zu. Die Erholungsbewegung hat am Tag zuvor mit den schwachen US-Inflationsdaten eingesetzt. Auch der weiter nachgebende Dollar stützt den Preis. Die Feinunze gewinnt 0,2 Prozent auf 1.325 Dollar.

Am Anleihemarkt zeigt sich noch wenig Bewegung. Die Zehnjahresrendite verharrt bei 2,96 Prozent.

Gewinnmitnahmen bei Nvidia

Bei den Einzelwerten lenken Nvidia die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf sich. Der Chiphersteller hat am Donnerstag nach Börsenschluss in den USA überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt und einen optimistischen Ausblick gegeben. Zudem kündigte der Chiphersteller an, im laufenden Jahr 1,25 Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe und Dividenden zu investieren. Die Anleger nehmen das zum Anlass, Gewinne mitzunehmen. Die Aktie fällt um 2,2 Prozent, nachdem sie am Vortag noch auf einem Rekordhoch geschlossen hatte.

Auch Dropbox hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen. Gleichwohl verliert die Aktie 1,5 Prozent. Sie hat seit dem Börsengang des Unternehmens im März diesen Jahres um gut 11 Prozent zugelegt. Gut sei möglicherweise nicht gut genug gewesen, so der Kommentar eines Marktteilnehmers.

Die Aktie von Trade Desk springt in Reaktion auf unerwartet gut ausgefallene Zahlen um 33 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat vom Wachstum bei Online-Werbung profitiert, vor allem in den Segmenten mobiles Video und Streaming.

Symantec stürzen dagegen um 35 Prozent ab. Der Anbieter von Sicherheitssoftware hat zwar im ersten Quartal die Erwartungen des Marktes übertroffen, für das Geschäftsjahr aber einen Rückgang von Umsatz und Gewinn in Aussicht gestellt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.798,25 0,24 58,72 0,32 S&P-500 2.725,89 0,10 2,82 1,96 Nasdaq-Comp. 7.396,74 -0,11 -8,23 7,15 Nasdaq-100 6.947,44 -0,23 -16,11 8,61 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,54 1,7 2,52 133,7 5 Jahre 2,84 1,2 2,83 91,4 7 Jahre 2,93 0,0 2,93 68,5 10 Jahre 2,96 -0,3 2,96 51,4 30 Jahre 3,10 -1,1 3,11 3,1 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 10:59 Do, 17:49 % YTD EUR/USD 1,1963 +0,38% 1,1921 1,1895 -0,4% EUR/JPY 130,63 +0,18% 130,27 130,34 -3,4% EUR/CHF 1,1941 -0,11% 1,1943 1,1938 +2,0% EUR/GBP 0,8810 -0,07% 0,8811 1,1340 -0,9% USD/JPY 109,19 -0,21% 109,27 109,58 -3,1% GBP/USD 1,3578 +0,45% 1,3529 1,3489 +0,5% Bitcoin BTC/USD 8.590,30 -6,0% 8.793,49 9.358,56 -37,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,23 71,36 -0,2% -0,13 +18,6% Brent/ICE 77,25 77,47 -0,3% -0,22 +18,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.324,84 1.321,59 +0,2% +3,25 +1,7% Silber (Spot) 16,83 16,72 +0,6% +0,11 -0,6% Platin (Spot) 927,50 927,50 0% 0 -0,2% Kupfer-Future 3,11 3,10 +0,3% +0,01 -6,4% ===

