Zürich - Um Unternehmen beim Verändern, Anpassen und Erreichen von neuem Wachstum bei entsprechender Geschwindigkeit und in entsprechender Grössenordnung zu unterstützen, eröffnet Accenture (NYSE: ACN) am 10. April 2018 ein Future Camp in Zürich. Dieser Raum für digitale Innovation schafft für Klienten, Start-ups und Technologieanbieter ein einzigartiges Umfeld, um gemeinsam mit Accenture-Experten Ideen für neue digitale Produkte und Dienstleistungen zu kreieren, zu entwickeln und zu testen. Der neue Standort an der Fraumünsterstrasse 16 in der Nähe der Limmat bietet Zugang zum Accenture Cloud Innovation Center for Financial Services und zum Accenture Liquid Studio.

Im Future Camp begeben sich Klienten auf eine Innovationsreise, auf der Geschäftsprobleme oder neue Technologien gemeinsam aus dem Blickwinkel des Nutzers betrachtet und kreativ gelöst werden. Im Zentrum steht dabei die Frage, in welchem Umfang und in welcher Geschwindigkeit der digitale Wandel die jeweilige Branche des Klienten verändert. Daraus ergeben sich Ideen für neue Strategien, Prozesse, Produkte oder Dienstleistungen, die schnell designt, prototypisiert und auf ihre Umsetzung getestet werden können. Auf Basis seiner Branchenexpertise und Forschungsfähigkeiten bietet Accenture seinen Klienten einen kompletten Lebenszyklus-Ansatz, um unternehmerische Herausforderungen besser zu bewältigen und die Entwicklung nutzerzentrierter Service-Modelle unter Verwendung innovativer digitaler Technologien zu beschleunigen.

Teil des globalen Netzwerks von Accenture

Das Future Camp ist Teil des globalen Netzwerks von Accenture Studios, ...

