Zürich - Im vollbesetzten Zürcher Kraftwerk fand am Montag, 9. April der zweite digitalswitzerland challenge Demo&Pitch Day statt. Die 18 als Wetten formulierten Schlüsselprojekte der Digitalisierung, die vor genau einem Jahr lanciert wurden, präsentierten ihren Erreichungsstand der Jury. Besonders überzeugt hat das Team der E-Health-Wette Riva Digital. Riva digital wurde mit dem Preis für die Beste Wette und einem Preisgeld von 10'000 Franken ausgezeichnet. Gleichzeitig startete die Challenge mit zehn neuen Wetten in eine zweite Runde.

Das Projekt «digitalswitzerland challenge» wurde vor exakt einem Jahr lanciert. Insgesamt 18 Schlüsselprojekte der Digitalisierung in der Schweiz gingen am 3. April 2017 an den Start. Über 80 gewichtige Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltungen beteiligten sich an diesen Projekten, die in Form von Wetten präsentiert wurden. Sie haben nun ein Jahr lang in die Umsetzung und damit das Einlösen der Wetten investiert.

Am zweiten «challenge Demo & Pitch Day» wurde nun Bilanz gezogen: 11 Wetten haben den Zieleinlauf erreicht. Von diesen konnten vier Wetten ihre Versprechen nicht ganz einlösen, doch arbeiten sie an ihre hochgesetzten Ziele weiter. Sie erhielten als Anerkennung für ihre Leistung den Ausdauerpreis «Prix de Persévérance». Sieben Wetten hingegen wurden erfolgreich eingelöst. Die Jury unter dem Vorsitz der Unternehmerin Barbara Josef kürte das Team der Wette Riva Digital als Gewinner der ersten Runde der Challenge. Ihnen ...

