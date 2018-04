Wichtig ist erst einmal, dass unser Einstiegskurs wieder gepasst hat. Erst am 08.04. hatten wir den Abonnenten diese Trading-Idee präsentiert und der genannte Einstiegskurs wurde bereits am 09.04 geschafft. Der Titel unseres Beitrags lautete: "Drillisch: Wir versuchen es nochmal! Dieser Trade muss funktionieren!" Nach dem Tief am 04.04. bei 53,75 Euro gab es eine relativ kräftige Gegenwehr und wir hatten geschrieben, dass es so aussieht, als ob sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...