Am französischen Aktienmarkt werden die Ergebnisse der Louis-Vuitton-Mutter am Dienstag mit einem starken Kursanstieg um knapp 5% honoriert. Aber auch europaweit ziehen Luxusgüter-Aktien nach dem starken Resultat an, am Schweizer Markt etwa die Titel von Richemont und von Swatch. Weltweit stiegen die Umsätze LVMH-Umsätze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...