Börsen-Insider Mick Knauff berichtet heute live aus der A 380-Halle der Lufthansa am Frankfurter Flughafen. Anlass: Die Vereidigung von jungen Polizisten, die dort für Sicherheit sorgen sollen. Das ist Grund genug, einen Blick auf die Lufthansa-Aktie zu werfen, die nach ihrem sensationellen Looping in 2017 in den letzten Tagen etwas nach oben gestiegen ist. Analysten bescheinigen dem Kranich-Papier aktuell ein Kursziel von 31 Euro. Auch der Flughafenbetreiber Fraport ist für Anleger einen Blick ...

Den vollständigen Artikel lesen ...