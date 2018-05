FRANKFURT (Dow Jones)--IT-Probleme am Frankfurter Flughafen haben den Flugbetrieb der Lufthansa am Mittwoch leicht eingeschränkt. Wie die Airline mitteilte, musste sie bis zum Mittag insgesamt 23 Flüge streichen. Ein Sprecher der Airport-Betreibergesellschaft Fraport sagte zu Dow Jones Newswires, die Störung, die seit 13:00 Uhr bereits beseitigt sei, habe zu einer leichten Kapazitätseinschränkung geführt, weil Daten manuell übermittelt werden mussten. Am Flughafen seien 71 von rund 1.500 Flugbewegungen ausgefallen.

May 16, 2018 10:34 ET (14:34 GMT)

