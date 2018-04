Geely Ltd.: Sitzt schon in den Startlöchern!

Den vollstädnigen Artikel lesen

Für die Aktie des chinesischen Autobauers hatte ich in meiner letzten Analyse, vom 23.03.18 den Abverkauf bis in den Bereich des 0.62 Retracements bei 2.37 € prognostiziert. Dieses Ziel sollte bis Ende März erreicht werden, so wie der mittlere Chart es zeigt. Beide Anforderungen konnten ziemlich genau nachvollzogen werden, auch wenn der Trend leicht über das Ziel hinausgeschossen ist. Auf lange Sicht versteht sich diese Korrektur als Teil eines großen Aufwärtstrends. Der obere Langzeitchart zeigt meine diesbezügliche Lesart auf. Ausblick: