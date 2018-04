Liebe Leser,

Nordex hat in den zurückliegenden Sitzungen an den Märkten großartige Comeback-Versuche geschafft. Nun steht die Aktie kurz davor, ausgehend von den bisherigen Tiefs bei 7,10 Euro wieder auf die Marke von 10 Euro zuzumarschieren. Damit aber hätte sich die Tür für einen Run auf 11,39 Euro, das bisherige 6-Monats-Hoch, sowie dann auf 14,21 Euro geöffnet. Bei letzterer Kursmarke hatte die Aktie am 9. Mai 2017 das bisherige 1-Jahres-Top erreicht. Das Signal ist also erstklassig, ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...