Hamburg - Nordex-Aktie: RIVE Private Investment und Mirova kaufen Windpark von Nordex in Frankreich - Aktiennews RIVE Private Investment und Mirova haben den Windpark "Le Douiche", ein baugenehmigtes Projekt in Frankreich, von der Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) erworben, so die Nordex SE in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...