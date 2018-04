Unter dem Motto "wächst. lebt. bewegt." eröffnet die Landesgarten-schau im Frühjahr 2018 im badischen Lahr ihre Tore. Mit einer Gesamt-ausstellungsfläche von rund 38 Hektar verteilt auf drei Parkteile bietet die 6-monatige Ausstellung neben einer reichen Blumen- und Pflanzenwelt ein vielfältiges Programm: von grünen Themen über neue Technologien, Landwirtschaft und Kultur. Dabei kann diese imageträchtige Veranstaltung auf die Unterstützung regionaler Unternehmen zählen. So engagiert sich auch der in Lahr ansässige Raumklimaspezialist Zehnder als Partner der Landesgartenschau mit einer außergewöhnlichen Präsentation zum Thema Raumklima. Ganz im Sinne des auf Nachhaltigkeit bedachten Raumklimaspezialisten und attraktiven Arbeitgebers am Standort Lahr, trägt die Landesgartenschau nicht nur zur Veranstaltung an sich, sondern auch zur Lahrer Zukunft bei. So wurde die städtische Infrastruktur verbessert, was die Lebens- und Arbeitsqualität in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...