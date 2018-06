Stuttgart (ots) -



Sonja Faber-Schrecklein und Michael Antwerpes präsentieren "Landesgartenschau Lahr" live im SWR Fernsehen am Sonntag, 10. Juni 2018, 16 bis 18 Uhr.



Sonja Faber-Schrecklein und Michael Antwerpes nehmen die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf einen unterhaltsamen Bummel durch die neugestalteten Parkanlagen von Lahr. Gemeinsam mit Experten und musikalischen Gästen präsentiert das Moderatorenduo die verschiedenen Seiten der Landesgartenschau 2018. Unter dem Motto "O la Lahr" hat sich die Stadt in der Ortenau viel vorgenommen - ein Treffpunkt für "Inspirationssuchende" soll die Landesgartenschau werden. Die Live-Sendung "Landesgartenschau Lahr" ist am Sonntag, 10. Juni 2018 von 16 bis 18 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen.



Experten, Künstler und Bands



In der Sendung gibt SWR Gartenspezialistin Heike Boomgaarden Tipps für das sommerliche Leben auf Terrasse und Balkon und stellt sich live den Fragen der Zuschauenden. Kreative Ideen für florale Dekorationen präsentiert der SWR Floristik-Experte Stefan Göttle. Stefano Esposito, Grillmeister aus Müllheim im Markgräfler Land, zaubert ein ungewöhnliches BBQ-Menü. Musikalische Gäste sind unter anderem die Sängerin Laura Wilde, die Formation "Wind" sowie die Girl-Band "Lichtblick" mit ihren aktuellsten Songs. Einen großen Auftritt hat auch Lokalmatador Dominik Büchele mit seiner Band "Umleitung" aus Kappel-Grafenhausen.



Die Moderatoren



Sonja Faber-Schrecklein gehört zu den prominentesten Moderatorinnen des SWR Fernsehens in Baden-Württemberg. Seit 1991 berichtet sie mit Witz, Charme und in schwäbischem Dialekt aus den Regionen Baden-Württembergs.



Auch Michael Antwerpes ist den Zuschauerinnen und Zuschauern des SWR Fernsehens bestens bekannt. Nicht nur als Sportmoderator ist er regelmäßig im SWR Fernsehen und in der ARD zu erleben, sondern auch als Quizmaster in der Ratesendung "Sag die Wahrheit".



