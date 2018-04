Der EUR/JPY notierte zuletzt auf 132,27 und damit 0,14 Prozent im Minus am Mittwoch. Seine jüngsten Kursgewinne konsolidiert das Paar. Angesichts der geopolitischen Spannungen halten sich EUR/JPY und USD/JPY recht stabil. In der Regel gewinnt der japanische Yen deutlich an Fahrt sobald es Unsicherheiten kommt. Moskau soll sich bereit machen, schrieb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...