Lieber Leser,

die kurzfristig orientierten Trader suchen immer Aktien mit einer sogenannten hohen relativen Stärke. Eine der stärksten Aktien am deutschen Markt ist dabei das Papier der Cancom AG.

Übernahme von Pironet erwies sich langfristig als Volltreffer

Dabei ist die Cancom AG sogar in besonderer Weise mit dem ehemaligen Neuen Markt verbunden. Denn nicht nur, dass die Cancom AG seinerzeit selbst in diesem später in Ungnade gefallenen Marktsegment gelistet war. Vielmehr ... (Sascha Huber)

