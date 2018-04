Der im November 2017 gestartete Online-Marktplatz für Strom, Enyway, bietet ab sofort auch Crowdfunding-Projekte an. Enyway will damit auch dem Durchschnittsverbraucher die Möglichkeit eröffnen, in die Eigenversorgung mit Strom zu investieren und die Energiewende voranzutreiben. Stromverbraucher können nun optional gleichzeitig in die Solaranlage investieren und attraktive Renditen erwirtschaften. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...