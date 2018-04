DJ DGAP-HV: Salzgitter Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.05.2018 in Braunschweig mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

DGAP-News: Salzgitter Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Salzgitter Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.05.2018 in Braunschweig mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-04-13 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Salzgitter Aktiengesellschaft Salzgitter Wertpapier-Kenn-Nr. 620 200 ISIN: DE0006202005 Einberufung der Hauptversammlung 2018 *Tagesordnung auf einen Blick* 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Salzgitter Aktiengesellschaft und des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017 mit dem gemeinsamen Lagebericht und dem Bericht des Aufsichtsrats* 2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns* 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands* 4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats* 5. *Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018* 6. *Neuwahl des Aufsichtsrats* *Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,* wir laden Sie hiermit ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Salzgitter Aktiengesellschaft, die am *Donnerstag, dem 24. Mai 2018, 11:00 Uhr*, in der Stadthalle Braunschweig, Leonhardplatz, 38102 Braunschweig, stattfindet. *Tagesordnung* 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Salzgitter Aktiengesellschaft und des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017 mit dem gemeinsamen Lagebericht und dem Bericht des Aufsichtsrats* Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017 (1. Januar bis 31. Dezember 2017) am 15. März 2018 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Die Hauptversammlung hat deshalb zu diesem Tagesordnungspunkt keinen Beschluss zu fassen. Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss, der gemeinsame Lagebericht, der erläuternde Bericht zu den Angaben gemäß § 289a Absatz 1 und § 315a Absatz 1 HGB im Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrats liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in unseren Geschäftsräumen Eisenhüttenstraße 99, 38239 Salzgitter, und in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus und sind im Internet unter http://www.salzgitter-ag.com zugänglich. 2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 in Höhe von 27.100.000,00 EUR wird wie folgt verwendet: - Ausschüttung einer 24.339.285,00 EUR Dividende von 0,45 EUR je Aktie auf die 54.087.300 dividendenberechtigt en Aktien: - Gewinnvortrag auf 2.760.715,00 EUR neue Rechnung: Der Gewinnverwendungsvorschlag geht davon aus, dass die 6.009.700 zum Zeitpunkt des Vorschlags von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien, die gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind, auch noch am Tag der Hauptversammlung nicht dividendenberechtigt sind. Soweit diese Aktien am Tag der Hauptversammlung infolge Veräußerung dividendenberechtigt sein sollten, wird der Gewinnverwendungsvorschlag in der Hauptversammlung bei unveränderter Ausschüttung von 0,45 EUR je dividendenberechtigter Aktie zulasten des Gewinnvortrags entsprechend angepasst. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen: Den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt. 4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt. 5. *Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018* Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor zu beschließen: Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, wird zum Abschlussprüfer sowohl des Jahres- als auch des Konzernabschlusses der Salzgitter Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 gewählt. Der Prüfungsausschuss hat gemäß Art. 16 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 vom 16.04.2014 erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine vertragliche Verpflichtung auferlegt wurde, welche die Auswahlmöglichkeiten im Hinblick auf die Auswahl eines bestimmten Abschlussprüfers beschränkt hätten. 6. *Neuwahl des Aufsichtsrats* Die Amtszeit des derzeitigen Aufsichtsrats unserer Gesellschaft endet mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat ist demnach neu zu wählen. Er setzt sich nach den Bestimmungen des Gesetzes zur Ergänzung des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie (MontanMitbestErgG) vom 7. August 1956 in seiner Fassung vom 24. April 2015 sowie nach § 7 Ziffer 1 der Satzung der Gesellschaft zusammen. Danach besteht der Aufsichtsrat aus - 10 Vertretern der Anteilseigner - 10 Vertretern der Arbeitnehmer (davon 7 Arbeitnehmer und 3 Vertreter von Gewerkschaften) und - einem weiteren Mitglied. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Absatz 2 Satz 1 AktG i.V.m. § 5a MontanMitbestErgG zu mindestens 30 % aus Frauen und zu mindestens 30 % aus Männern zusammen. Der Mindestanteil ist infolge eines Widerspruchs gegen die Gesamterfüllung für diese Wahl von der Seite der Anteilseigner und der Seite der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat getrennt zu erfüllen. Von den zehn Vertretern der Anteilseigner müssen daher mindestens drei Frauen und mindestens drei Männer sein. Die Wahlvorschläge berücksichtigen diese Mindestanteile. Die Vertreter der Anteilseigner werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Vertreter der Arbeitnehmer wurden durch von den Arbeitnehmern gewählte Delegierte gewählt. Das weitere Mitglied wird durch die Hauptversammlung auf Vorschlag der übrigen Aufsichtsratsmitglieder gewählt. Die Amtszeit der zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder dauert bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt; hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem gewählt wird, nicht mitgerechnet (§ 102 Absatz 1 AktG, § 7 Ziffer 2 der Satzung). *Anteilseignervertreter* Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung die Wahl folgender Anteilseignervertreter vor mit Angabe der Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 6.1 *Ulrike Brouzi*, Hannover Mitglied des Vorstands Norddeutsche Landesbank, Hannover * NORD/LB Asset Management AG, Hannover (stellv. Aufsichtsratsvorsitzende)1 * NORD/LB Luxembourg S. A. Covered Bond Bank, Luxembourg (Aufsichtsrat)2 6.2 *Dr. Bernd Drouven*, Hamburg Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG i. R., Hamburg * NITHH gGmbH, Hamburg (Aufsichtsrat, Vorsitzender)2 6.3 *Roland Flach*, Kronberg Vorsitzender des Vorstands der Klöckner-Werke AG i. R., Duisburg Vorsitzender des Vorstands der KHS AG i. R., Dortmund * KHS GmbH, Dortmund1 3 6.4 *Reinhold Hilbers*, Wietmarschen-Lohne Niedersächsischer Finanzminister, Hannover * Norddeutsche Landesbank, Hannover (Vorsitzender)1 * Deutsche Messe AG, Hannover1 * Bentheimer Eisenbahn AG (Vorsitzender)1 * Kreissparkasse Grafschaft Bentheim (Verwaltungsrat)2 * KfW-Bankengruppe (Verwaltungsrat)2 6.5 *Prof. Dr. phil. Susanne Knorre*, Hannover Unternehmensberaterin, Hannover * RÜTGERS Germany GmbH, Castrop-Rauxel1 * Norddeutsche Landesbank, Hannover1 * STEAG GmbH, Essen1 * Deutsche Bahn AG, Berlin1 6.6 *Dr. rer. pol. Dieter Köster*, Osnabrück Geschäftsführender Gesellschafter der HomeStead GmbH & Co. KG, Osnabrück Vorsitzender des Vorstands der Köster Holding AG i. R., Osnabrück * Köster Holding AG, Osnabrück (Vorsitzender)1 * Klinikum Osnabrück GmbH, Osnabrück1 6.7 *Heinz Kreuzer*, Gehrden Vorsitzender der Geschäftsführung der TUI InfoTec GmbH, Hannover, bis 31.05.2018 6.8 *Prof. Dr. rer. pol. Joachim Schindler*, Berlin Freiberuflicher Wirtschaftsprüfer, Berlin * Rocket Internet SE, Berlin4 * CORE SE, Berlin (Vorsitzender)1 * Medizinische Hochschule Brandenburg

Die vorgenannten Vorschläge berücksichtigen die Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex zur Zusammensetzung des Aufsichtsrats, insbesondere diejenigen in den Ziffern 5.4.1 und 5.4.2, sowie die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung festgelegten Ziele und streben die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat erarbeiteten Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an. Sie erfüllen außerdem die nach Einschätzung des Aufsichtsrats angemessene Zahl unabhängiger Aufsichtsratsmitglieder und entsprechen dem Diversitätskonzept, das der Aufsichtsrat im Hinblick auf seine Zusammensetzung verfolgt. Alle vorgeschlagenen Kandidaten haben erklärt, dass ihnen für die Wahrnehmung des Mandats genügend Zeit zur Verfügung steht. *Weiteres Mitglied* Die oben zur Wahl vorgeschlagenen Anteilseignervertreter und die unten genannten, bereits gewählten Arbeitnehmervertreter schlagen der Hauptversammlung - die erstgenannten Personen für den Fall ihrer Wahl - vor, zum weiteren Mitglied zu wählen: 6.11 *Dr. rer. pol. Werner Tegtmeier*, Sankt Augustin Staatssekretär a. D. im Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung Die Hauptversammlung ist nicht berechtigt, zum Wahlvorschlag des weiteren Mitglieds Gegenvorschläge zu machen. Die Lebensläufe der vorgeschlagenen Anteilseignervertreter und des vorgeschlagenen weiteren Mitglieds finden Sie weiter unten in dieser Einberufung. *Arbeitnehmervertreter* Zur Kenntnis der Aktionäre: Folgende Vertreter der Arbeitnehmer sind von den Delegierten der Arbeitnehmer am 21. März 2018 bereits zu Aufsichtsratsmitgliedern gewählt worden (Beginn der Amtszeit mit Beendigung dieser Hauptversammlung): *Konrad Ackermann*, Dortmund, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der KHS GmbH, Dortmund *Annelie Buntenbach*, Bielefeld Mitglied des geschäftsführenden Bundesvorstands Deutscher Gewerkschaftsbund *Hasan Cakir*, Salzgitter Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der Salzgitter AG, Salzgitter Betriebsratsvorsitzender der Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter *Gabriele Handke*, Peine Stellvertretende Betriebsratsvorsitzende der Peiner Träger GmbH, Peine *Ulrich Kimpel*, Duisburg Betriebsratsvorsitzender der Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, Duisburg *Bernd Lauenroth*, Hattingen Gewerkschaftssekretär des IG Metall Vorstands, Zweigbüro Düsseldorf *Volker Mittelstädt*, Ilsenburg Betriebsratsvorsitzender der Ilsenburger Grobblech GmbH, Ilsenburg *Christine Seemann*, Braunschweig Betriebsratsmitglied der Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter *Clemens Spiller*, Wendeburg Systemanalytiker der GESIS Gesellschaft für Informationssysteme mbH, Salzgitter *Dr. Hans-Jürgen Urban*, Frankfurt am Main Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Industriegewerkschaft Metall, Frankfurt am Main Weitere Angaben zu den unter Tagesordnungspunkt 6 zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten: Der Aufsichtsrat hat für seine Zusammensetzung Ziele und ein Kompetenzprofil erarbeitet, dessen Ausfüllung er bei seinen Wahlvorschlägen anstrebt. Danach soll sich der Aufsichtsrat so zusammensetzen, dass seine Mitglieder - neben den gesetzlichen persönlichen Anforderungen an Aufsichtsratsmitglieder im Allgemeinen5 und nach dem Montan-Mitbestimmungsergänzungsgesetz im Besonderen6 - aufgrund ihrer verschiedenen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen sowie ihrer persönlichen Eignung in der Gesamtheit die fachliche und persönliche Kompetenz aufweisen, die zur Wahrnehmung der Aufgaben des Aufsichtsrats unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Anforderungen erforderlich ist. Deshalb sollen nach Auffassung des Aufsichtsrats unter den Mitgliedern Personen mit technischem Sachverstand, mit Erfahrungen in der Unternehmensführung und der Entwicklung von Unternehmensstrategien, mit Kenntnissen von Finanzinstrumenten sowie mit Erfahrungen im Auslandsgeschäft sein. Zudem muss mindestens ein Mitglied über besonderen Sachverstand auf den Gebieten der Rechnungslegung oder der Abschlussprüfung verfügen. Mindestens sechs der zehn Anteilseignervertreter sollen nach Einschätzung des Aufsichtsrats unabhängig sein. 1 gesetzlich zu bildender Aufsichtsrat einer nicht börsennotierten Gesellschaft 2 vergleichbares Kontrollgremium eines Wirtschaftsunternehmens 3 Konzernunternehmen der Salzgitter AG 4 gesetzlich zu bildender Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft 5 vgl. §§ 96, 100 AktG (u. a. mindestens 30 % Frauen und mindestens 30 % Männer) 6 vgl. § 5 Abs. 3 MontanMitbestErgG iVm § 4 Abs. 2 MontanMitbestG (Anforderungen an das weitere Mitglied: darf insbesondere kein Repräsentant einer Gewerkschaft oder Arbeitgebervereinigung sein und nicht Arbeitnehmer oder Arbeitgeber in Konzernunternehmen) a) *Ulrike Brouzi* * 1965 Mitglied des Aufsichtsrats seit 2013 Beruflicher Werdegang: Ausbildung: Studium der Wirtschaftsmathematik an der Universität Augsburg Abschluss: Dipl. Math. oec 1990-2007 Bayerische Landesbank (diverse Tätigkeiten) 2008-2010 Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) Leitung Risikocontrolling 2010-2012 Nord/LB Generalbevollmächtigte Financial Markets seit 2012 Chief Financial Officer/Chief Operating Officer Nord/LB Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat: Vorstandsmitglied der Nord/LB Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär: An der Nord/LB, deren Vorstandsmitglied Frau Brouzi ist, ist das Land Niedersachsen zu 59,13 % beteiligt. Das Land Niedersachsen hält gleichzeitig sämtliche Anteile an der Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mbH, die ihrerseits rund 26,5 % der Stimmrechte an der Salzgitter AG hält. Daneben stehen die Nord/LB und die Salzgitter AG in langjähriger Geschäftsbeziehung in verschiedenen Sparten des Bankwesens. Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die Aufsichtsratstätigkeit: Nach einem speziellen wirtschaftsorientierten Hochschulstudium hat Frau Brouzi in ihrer bisherigen Berufslaufbahn besondere Kenntnisse und Erfahrungen in allen für den Finanzbereich relevanten Gebieten, der Rechnungslegung, des Controllings und des Risikomanagements erwerben können. Als Chief Financial Officer und Chief Operating Officer eines großen Finanzinstituts verfügt sie zudem über Erfahrung in der Unternehmensführung. b) *Dr. Bernd Drouven* * 1955 Beruflicher Werdegang: Ausbildung: Studium der Metallhüttenkunde und Elektrometallurgie an der RWTH Aachen, 1974-1979 Promotion an der Carnegie-Mellon University in Pittsburgh (Pennsylvania, USA) im Department Metallurgical Engineering and Materials Science, 1979-1982 1982-1987 Abteilungsleiter der Preussag AG Metall 1987-1988 General Manager IC Metals Division Singapur der Degussa AG 1988-1991 Geschäftsführer der Demetron Gesellschaft für Elektronikwerkstoffe mbH (Konzerngesellschaft der Degussa AG) 1991-1998 Geschäftsführer der Leybold Materials GmbH (Konzerngesellschaft der Degussa AG) 1995-1997 Head of Business Unit Materials von Balzers and Leybold 1998-2000 Mitglied des Vorstands der Possehl Besi Electonics N.V. 2000-2001 Vorstandsvorsitzender der Possehl Besi Electronics N.V. 2001-2003 Geschäftsführer der Spiess-Urania Chemicals GmbH 2004-2005 Vice President Strategic Planning/International

Affairs der Norddeutsche Affinerie AG (heute Aurubis AG) 2006-2008 Finanzvorstand der Norddeutsche Affinerie AG (heute Aurubis AG) 2008-2011 Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG 2013-2014 Mitglied des Aufsichtsrats der Aurubis AG 2014-2015 Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG 2015-2018 Mitglied des Aufsichtsrats der Aurubis AG Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat: keine Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär: Herr Dr. Drouven war, zuletzt bis 2015, Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG, Hamburg, einer Beteiligungsgesellschaft der Salzgitter AG. Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die Aufsichtsratstätigkeit: Mit seinem metallurgiekundlichen Hochschulstudium einschließlich nachfolgender wissenschaftlicher Vertiefung im Ausland hat sich Herr Dr. Drouven fundierte technische Kenntnisse im Bereich des Hauptgeschäftsfeldes des Salzgitter-Konzerns erworben. Im Laufe seiner beruflichen Entwicklung konnte er in verschiedenen Funktionen vielfältige Erfahrungen in der Führung und strategischen Entwicklung von Unternehmen sammeln, zuletzt bei einem börsennotierten Unternehmen. Hinzukommen Erfahrungen auf den internationalen Einkaufs- und Verkaufsmärkten. c) *Roland Flach* * 1944 Mitglied des Aufsichtsrats seit 2013 Beruflicher Werdegang: Ausbildung: Kaufmännische Lehre M. Westermann GmbH Abschluss: Industrie-Kaufmann Studium und Abschluss an der staatlich wiss. Sozialakademie des Landes NRW 1963 Helmut Horten AG, Düsseldorf - Traineeausbildung für Führungskräfte; später stv. Verwaltungs- und Personalchef in Warenhäusern, Organisator im zentralen Organisationsbereich 1967 Großversandhaus Schöpflin Lörrach, Leiter der zentralen Organisation für die Kaufhausgruppe 1970 OTTO Warenhaus GmbH, Hamburg, Bereichsleiter Organisation und Datenverarbeitung 1973 Bieberhaus KG Frankfurt, Generalbevollmächtigter, Vorsitzender der Geschäftsführung (Ressort Vertrieb und Einkauf) 1976 Neckermann KGaA, Frankfurt, Direktor und Geschäftsbereichsleiter des zentralen Vertriebs Hartwaren des stationären Handels 1982 Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, stv. Geschäftsführer Ressort Einkauf 1983 Hertie Waren und Kaufhaus GmbH, Frankfurt, Direktor, Geschäftsbereichsleiter versch. Ressorts 1990 Sound & Technik GmbH, Wiesbaden, geschäftsführender Gesellschafter einer Gruppe von 20 Fachhandelsunternehmen (Technik) 1996 Nürnberger Bund Großeinkauf e.G. i. I., Vorstand - Einkauf und Marketing 1999 WCM Beteiligungs- und Grundbesitz AG, Vorstand, ab 2002 Vorstandsvorsitzender, Aufsichtsratsvorsitzender/-m itglied mehrerer Gesellschaften der Gruppe 2006 Klöckner Werke AG, Vorstandsvorsitzender seit 2012 Ruhestand Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat: keine Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär: Die Klöckner-Werke AG (heute Salzgitter Klöckner-Werke GmbH) und die KHS AG (heute KHS GmbH), als deren Vorstandsmitglied Herr Flach bis 2011 tätig war, sind seit 2007 Konzernunternehmen der Salzgitter AG. Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die Aufsichtsratstätigkeit: Aufgrund seiner vielfältigen Tätigkeiten in verschiedenen Funktionen in Handelsgesellschaften und seiner langjährigen Funktion als Vorstand einer börsennotierten Holdinggesellschaft sowie des seit 2007 in den Konzern der Salzgitter AG integrierten Maschinenbauunternehmens KHS bringt Herr Flach ausgeprägte Kenntnisse der für den Salzgitter-Konzern relevanten Anlagen- und Maschinenbaubranche, große Erfahrungen in der Unternehmensführung und besonderes Wissen auf dem Gebiet der Rechnungslegung mit. d) *Reinhold Hilbers* * 1964 Mitglied des Aufsichtsrats seit 2018 Beruflicher Werdegang: Ausbildung: Groß- und Einzelhandelskaufmann Bereich Kfz Studium der Betriebswirtschaft Fachhochschule Osnabrück Abschluss: Dipl. Kaufmann (FH) 1991 Georg Utz GmbH, Schüttorf, Produktmanagement und Vertrieb 1993 Volksbank Lingen eG, Kreditgeschäft, Firmenkundenbetreuung 1999 Lebenshilfe Nordhorn gGmbH, Verwaltungsleitung im kaufmännischen Bereich Aufgabenbereiche: Bilanzierung, Rechnungslegung, Immobilien, Querschnittsdienste, Finanzierung, Entgeltverhandlungen 2003 Abgeordneter der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag 2013 stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag seit 2017 Niedersächsischer Finanzminister Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat: Niedersächsischer Finanzminister Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär: Herr Hilbers ist seit 2017 Finanzminister des Landes Niedersachsen. Das Land Niedersachsen hält sämtliche Anteile an der Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mbH, die ihrerseits rund 26,5 % der Stimmrechte an der Salzgitter AG hält. Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die Aufsichtsratstätigkeit: Als verantwortlicher Minister des Landes Niedersachsen, das langjähriger größter und an einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung interessierter Aktionär des Unternehmens ist, ist Herr Hilbers ein wertvoller Ratgeber. Aufgrund seiner mehrstufigen Ausbildung und seinem beruflichen Werdegang mit kaufmännischer Verantwortung und als Abgeordneter verfügt er zudem über vielseitige Erfahrungen in Wirtschaft und Politik. e) *Prof. Dr. Susanne Knorre* * 1961 Beruflicher Werdegang: Ausbildung: Studium der Politischen Wissenschaften und der Volkswirtschaftslehre an den Universitäten Hamburg und Basel Abschluss: Dipl.-Politologin, Staatsexamen für den höheren allgemeinen Verwaltungsdienst Promotion an der Universität Hamburg 1988-1991 Grundsatzreferentin Ministerium für Wirtschaft und Verkehr des Landes Rheinland-Pfalz, Mainz 1991-1994 Leiterin des Ministerbüros im Ministerium für Wirtschaft und Verkehr des Landes Rheinland-Pfalz 1994 Preussag AG, Hannover 1998-2000 Leiterin der Konzernkommunikation der Preussag AG 2000-2003 Ministerin für Wirtschaft, Technologie und Verkehr des Landes Niedersachsen, Hannover 2002-2015 verschiedene Lehraufträge Universität Hannover, Hochschule Luzern, University of Capetown, Universität Hildesheim, Quadriga Hochschule Berlin, Deutsche Presseakademie Berlin 2003-2005 Geschäftsführerin der GROTE&KNORRE und Management Partner der Weber Shandwick Kommunikationsberatung seit 2005 Unternehmensberaterin

seit 2005 Lehrbeauftragte für Kommunikationsmanagement der Hochschule Osnabrück, seit 2007 nebenberufliche Professorin Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat: Unternehmensberatung Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär: keine Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die Aufsichtsratstätigkeit: Mit Kenntnissen in der Ministerialverwaltung und besonders aus ihrer Funktion als Wirtschaftsministerin (parteilos) eines Bundeslandes sowie aufgrund ihrer nachfolgenden Tätigkeit auf dem Gebiet der Unternehmensberatung und in der Lehre des Kommunikationsmanagements kann Frau Dr. Knorre ihre Erfahrungen im Bereich der Schnittstelle zwischen Politik und Unternehmensführung in die Beratung des Vorstands durch den Aufsichtsrat einbringen. Ihr Wissen auf den Gebieten Organisationsentwicklung und Personalentwicklung wird dabei ebenfalls sehr hilfreich sein. f) *Dr. Dieter Köster* *1948 Mitglied des Aufsichtsrats seit 2008 Beruflicher Werdegang: Ausbildung: Studium zum Dipl.-Ing. TU (Bauwesen) an der Technischen Hochschule Aachen, 1972 Studium zum Dipl.-Wirtschafts-Ing. TU an der Technischen Hochschule Aachen, 1975 Promotion zum Dr. rer. pol. an der TU Dresden, 2007 1975 Geschäftsführender Gesellschafter der Köster GmbH, Osnabrück 1995 Vorsitzender des Vorstandes der Köster AG & Co., Osnabrück 2009 Vorsitzender des Vorstandes der Köster Holding AG, Osnabrück seit 2012 Ruhestand seit 2012 Geschäftsführender Gesellschafter der HomeStead GmbH & Co. KG, Osnabrück Geschäftsführer der Delta Immobilien Invest GmbH & Co. KG, Osnabrück Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat: Geschäftsführer (s. o.) Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär: keine Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die Aufsichtsratstätigkeit: Herr Dr. Köster verfügt aufgrund seiner sowohl ingenieurs- als auch wirtschaftswissenschaftlichen Hochschulbildung über besondere Fachkenntnisse in technischer wie auch wirtschaftlicher Hinsicht und ihrer Verknüpfung. Darüber hinaus konnte er als langjähriger Vorstandsvorsitzender und Unternehmer in der Bauindustrie reichhaltige Erfahrungen in der Unternehmensführung sammeln, die er bei der Beratung des Salzgitter-Konzerns einbringen kann. g) *Heinz Kreuzer* * 1954 Beruflicher Werdegang: Ausbildung: Studium der Mathematik, Physik und Informatik an der Universität Bonn, Abschluss: Diplom-Mathematiker, 1975 - 1981 1981-1982 Organisationsassistent bei Kodak AG, Stuttgart 1983-1986 Gruppenleiter 'Datenadministration' der Württembergischen Feuerversicherung AG, Stuttgart 1987 Manager Systems Development der Dun & Bradstreet Schimmelpfeng GmbH, Frankfurt 1988 zusätzliche Verantwortung für die Abteilung Technical Services 1989 Abteilungsdirektor Informatik der Helvetia Versicherungen, Frankfurt 1992 Ressortleiter Informatik und Mitglied der Geschäftsleitung der Helvetia Direktion für Deutschland 1995 Direktor Informationssysteme der TUI GmbH & Co KG, Hannover 1997 Geschäftsführer der TUI InfoTec GmbH 1999 Sprecher der Geschäftsführung TUI InfoTec GmbH, gleichzeitig Sprecher der Geschäftsführung Preussag Systemhaus GmbH 2000 Chief Information Officer (CIO) der Preussag AG (inzwischen TUI AG) 2003 zusätzlich Director Group Contracting der TUI AG seit 2007 Vorsitzender der Geschäftsführung der TUI InfoTec GmbH Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat: Vorsitzender der Geschäftsführer der TUI InfoTec GmbH und CIO der TUI AG (bis 31.05.2018) Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär: keine Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die Aufsichtsratstätigkeit: Auf Basis eines naturwissenschaftlichen Hochschulstudiums und langjähriger Berufserfahrung in leitenden Funktionen in Unternehmen für Informationssysteme und Datenverarbeitung verfügt Herr Kreuzer über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in dem auch für den Salzgitter-Konzern immer wichtiger werdenden Bereich der digitalen IT-Systeme und deren Weiterentwicklung sowie der IT-Sicherheit. h) *Prof. Dr. Joachim Schindler* * 1957 Mitglied des Aufsichtsrats seit 2017 Beruflicher Werdegang: Ausbildung: Studium der Betriebswirtschaftslehre in Würzburg und Köln, Abschluss Dipl.-Kfm. Promotion zum Dr. rer. pol., FernUniversität Hagen Zusatzqualifikation Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 1982 Mittelständische Wirtschaftsprüfer-Praxis 1989-2015 KPMG AG (Köln, London, Berlin) 1995 Partner 2004-2012 Mitglied des Vorstands der KPMG AG 2005-2010 zusätzlich Head of Audit EMA-Region seit 2009 Honorarprofessor Freie Universität Berlin 2010-2013 Global Head of Audit, Global Executive Team, KPMG International 2015 Ausscheiden bei KPMG AG seit 2015 Wirtschaftsprüfer in eigener Praxis Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat: Wirtschaftsprüfer Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär: keine Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die Aufsichtsratstätigkeit: Herr Prof. Dr. Schindler verfügt aufgrund seiner langjährigen Berufstätigkeit in einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über besondere Kenntnisse und Erfahrungen auf den Gebieten Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Mit seinen Zusatzqualifikationen als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und seiner nationalen und internationalen Berufspraxis in diesem Bereich besitzt er herausragende Kompetenzen für die Prüfungsaufgaben des Aufsichtsrats. i) *Prof. Dr. Dr. Birgit Spanner-Ulmer* * 1962 Mitglied des Aufsichtsrats seit 2016 Beruflicher Werdegang: Ausbildung: Studium zum Wirtschaftsingenieur, Fachrichtung Fertigung, an der TH Karlsruhe Promotion zum Dr.-Ing. an der TU München Habilitation an der KKU Eichstätt bis 1998 Wissenschaftliche Assistentin 1999 AUDI AG, Mitglied im Management im Industrial Engineering und in der Konzeptentwicklung 2004 Professorin für Arbeitswissenschaft an der TU Chemnitz, Fakultät für Maschinenbau Schwerpunkte: Mensch - Technik - Organisation, Prozess- und Produktgestaltung, Veränderungsprozesse seit 2012 Direktorin Produktion und Technik im Bayerischen Rundfunk und Mitglied der Geschäftsführung Wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat: Direktorin Produktion und Technik im Bayerischen Rundfunk Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär: keine Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die Aufsichtsratstätigkeit:

