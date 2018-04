Liebe Leser,

bei den Preisen für den Rohstoff Lithium war in der vergangenen Woche eine deutliche Verbesserung zu beobachten. Das wirkte sich unweigerlich auch auf alle Unternehmen aus, die irgendwie mit Lithium in Verbindung stehen. So war es auch bei Millennial Lithium der Fall. Am Dienstag schoss die Akte um mehr als 10 Prozent in die Höhe und konnte sich in der Spitze bis auf 2,64 CAD verbessern. Bis zum Wochenende gab der Kurs zwar wieder etwas nach, mit 2,51 CAD blieb bis Handelsschluss ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...