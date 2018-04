Liebe Leser,

es war einige Zeit lang ruhig geworden um Biofrontera, was sich nicht eben zuträglich auf den Aktienkurs auswirkte. Mit neuen vorläufigen Zahlen konnte das Unternehmen kürzlich aber wieder die Kauflaune bei den Aktionären wecken. Der noch ungeprüfte Umsatz für das erste Quartal soll zwischen 4,6 und 4,7 Millionen Euro liegen, was einem Umsatzwachstum von 80 Prozent entspreche, so Biofrontera in einer aktuellen Mitteilung. Die reinen Produktumsätze sollen sogar um ca. 107 Prozent ... (Robert Sasse)

