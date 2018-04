Liebe Leser,

schon im Februar hatte das Finanzministerium in Wien einen Entwurf zur Novellierung des Glücksspielgesetzes in Österreich versandt. Dieser wurde dann aber wieder zurückgezogen und bis heute hat sich in dieser Hinsicht nichts weiter getan. In einem ersten Entwurf war dabei vorgesehen, Internetsperren einzuführen. Das hätte Anbieter wie bet-at-home schwer getroffen. Sie wären dann nicht mehr in der Lage, in Österreich ihre Plattformen anzubieten.

Genau aus diesem Grund ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...