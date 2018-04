Liebe Leser,

nachdem Fresenius an der Börse seit dem letzten Sommer zunehmend unter Druck geraten ist, ging es zum Ende der vergangenen Woche ausnahmsweise mal wieder aufwärts. Dazu dürfte auch beigetragen haben, dass einige Leerverkäufer ihre Short-Positionen bei Fresenius verringert haben. Trotz einem leichten Plus am Freitag und einem Kurs von rund 64 Euro bleibt der langfristige Abwärtstrend aber ungebrochen. Im Laufe der letzten Monate ist der Kursverlauf bei Fresenius geprägt von ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...