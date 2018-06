München (www.aktiencheck.de) - Politik und wieder Politik - die vielen offenen politischen Fragen sorgen an den Börsen, allen voran in Europa, weiter für Verunsicherung, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. So kämpfe Kanzlerin Angela Merkel auf Basis des für Sonntag geplanten Arbeitstreffens mit einigen EU-Ländern beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag wohl um ihre politische Zukunft - und sei dabei unter anderem vom Verhalten der neuen Spitze von Italiens Populisten-Regierung abhängig. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...