Viktor Orbán hat eine Staatspleite in Ungarn abgewendet und vielen Schuldnern die Privatinsolvenz erspart. Nach der Wahl steht das Land jedoch an einer Wegscheide.

In der ungarischen Hauptstadt Budapest haben zehntausende Menschen gegen den wiedergewählten rechtsnationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban protestiert. Die Demonstranten liefen am Samstag durch das Stadtzentrum Richtung Parlament, wo eine Kundgebung unter dem Motto "Wir sind die Mehrheit" geplant war. "Wir wollen in einem Rechtsstaat leben", sagte einer der Organisatoren der Proteste, Viktor Gyetvai. "Wir wollen in einer echten Demokratie leben." Trotz der signifikanten Teilnehmerzahlen bei der Demonstration genießt Orbán die breite Unterstützung in der ungarischen Bevölkerung. Bei den jüngsten Parlamentswahlen hat Viktor Orbáns Fidesz-Partei einen Erdrutzsch-Sieg gelandet und 133 der 199 Parlamentssitze erhalten. Die Wahlbeteiligung lag bei 69 Prozent, rund acht Prozentpunkte mehr als bei der Wahl 2014. Die hohe Wahlbeteiligung hat Orbán genutzt, obwohl erwartet worden war, dass dies die Oppositionsparteien stärken könnte. Der Erfolg Orbáns liegt in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...