In der Nacht zu Samstag führten westliche Mächte Luftangriffen auf syrische Militärpunkte an. Das sagen internationale Medien zum Einsatz in Syrien.

Wegen des mutmaßlichen Einsatzes von Chemiewaffen durch das Regime von Machthaber Baschar al-Assad haben westliche Mächte in der Nacht zu Samstag mit einen Militärschlag auf syrische Militärstützpunkte begonnen. Während die Nato sich hinter den Einsatz stellt und Russland ihn scharf verurteilt, mehren sich am Wochenende auch in den internationalen Medien die kritischen Stimmen.

Die "Neue Zürcher Zeitung am Sonntag" teilt die Verantwortung für eine Deeskalation nun Russland zu: "Natürlich kann man den USA und ihren Verbündeten den Bruch von Völkerrecht vorwerfen, doch der Uno-Sicherheitsrat, der für völkerrechtskonforme Militärschläge zuständig wäre, hat sich wegen des russischen Vetos zu oft als handlungsunfähig erwiesen. Die Verantwortung dafür, dass die Situation nicht außer Kontrolle gerät, liegt jetzt bei Russlands Präsident Wladimir Putin, der entgegen allen Versprechen zugelassen hat, dass Syrien seine Chemiewaffen nicht vernichtete.

Er sollte endlich dafür sorgen, dass Syriens Regierung künftig auf den Einsatz solcher Waffen verzichtet. Und will er wirklich, dass in Syrien irgendwann bessere Zeiten anbrechen, muss er Baschar al-Assad, der seine eigene Bevölkerung abschlachtet, fallenlassen. Das mag derzeit unwahrscheinlich tönen: Aber man kann es nicht oft genug wiederholen."

Auch die britische "Sunday Times" kommentiert die Luftangriffe westlicher Staaten auf Ziele in Syrien: "Die gemeinsamen Luftangriffe auf Syrien waren eine Reaktion auf die groteske Anwendung chemischer Waffen durch Präsident Baschar al-Assad gegen unschuldige Zivilisten ...

