In der Kategorie "Selbstständige Händler bis 2.000 Quadratmetern" hat die traditionsreiche Kaufmannsfamilie Kramer mit ihrem Rewe-Markt in Recklinghausen gegen die starke Konkurrenz gesiegt und den ersten Platz belegt. In der Kategorie "Filialen über 2.000 qm" überzeugte das famila-Warenhaus in Kiel-Wik. Die innovative Kult-Einkaufsstätte bestach mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...