Der Sektor der Nahrungsmittelbranche wurde aktuell von Experten bei einer Analyse einer Branchenstudie als sehr positiv eingestuft. Sprich in dieser Branche läuft das Geschäft sehr gut und die Unternehmen können viele Gewinne mit hohen Margen erwirtschaften. Zu dem wird Südzucker seine Zahlen für das vierte Quartal am 17. Mai veröffentlichen.Die Aktie scheint sich an diesen Nachrichten zu erfreuen und startete Ende März einen neuen leichten Aufwärtstrend, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...