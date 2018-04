shareribs.com - In Nordamerika werden Schätzungen zufolge rund 10 Milliarden Liter Motoröl pro Jahr verkauft. Die Leistungsfähigkeit von Motoröl nimmt im Laufe der Zeit ab. Fremdstoffe reichern sich an, woraufhin der Schmierstoff eindickt und seine Elastizität verliert. Dann muss es ausgetauscht werden, bevor der Motor Schaden nimmt.Weniger als die Hälfte des gebrauchten Motoröls wird in Nordamerika für die Wiederaufbereitung gesammelt. Rund 50 Prozent davon werden als Brennstoff in der Industrie (u.a. Zementfabriken) und auf Schiffen verwendet. Aus Umweltgesichtspunkten ist dieser Einsatz zumindest fragwürdig.Beim Altölrecycling werden indes hochwertige Endprodukte hergestellt, die sich von reinen Rohölprodukten nicht unterscheiden lassen, während ein schädlicher Abfallstrom umgeleitet und zudem zur Ressourcennachhaltigkeit beitragen wird.Altölrecycling gibt es schon seit Jahrzehnten. Durch diesen Prozess ist man in der Lage, die verbrauchten Zusatzstoffe (Additive) und Kontaminanten zu entfernen und das Öl in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuführen - Schmierstoffe.Interessanterweise wurden von 1991 bis 2008 keine neuen Altölaufbereitungs-Anlagen in Nordamerika gebaut. Der Ölboom nach diesem Zeitraum in Verbindung mit der Nachfrageverschiebung hin zu höherwertigen Schmierstoffen hat die Branche jedoch erneut zu Innovationen veranlasst. Unsere heutige Neuempfehlung GEN III Oil Corp. hat alle Konkurrenten mit seiner patentierten und bahnbrechenden ReGen'-Aufbereitungstechnologie aus dem Feld geschlagen.

