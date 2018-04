DAX - Positiver Wochenstart wird verkauft

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX setzte am Freitag seinen Erholungskurs zunächst weiter fort, gab in der zweiten Handelshälfte dann aber deutlich nach. Zum Wochenstart geht der Index mit einem Aufwärtsgap in den Handel, dieses wird aber in den ersten Handelsstunden wieder geschlossen.



Oberhalb von 12.415/20 Punkten haben kurzfristig weiter die Bullen das bessere Blatt, lediglich ein Stundenschlusskurs unter dem genannten Bereich macht eine größere neue Abwärtswelle wahrscheinlich. Bis dahin ist tendenziell eine Ausdehenung der laufenden Erholung in Richtung 12.500 Punkte und höher denkbar. Das Rückschlagspotenzial unterhalb von 12.400 Punkten ist jedoch enorm, so dass sich auf aktuellem Niveau kein akzeptables CRV für die Longseite darstellen lässt. Hier heißt es somit zunächst abwarten und schauen, wie die Wall Street auf den US-Angriff auf Syrien reagiert.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 22.03.2018 - 16.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2013 - 16.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW9A8J 20,09 10.475 6,26 29.06.2018 DAX Index HX06NH 26,50 9.850 4,70 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 16.04.2018; 11:22 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX06R7 2,55 12.690 44,31 29.06.2018 DAX Index HW9XTW 6,06 13.050 22,32 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 16.04.2018; 11:22 Uhr

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

DAX - Positiver Wochenstart wird verkauft