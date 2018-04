Das Werk ist demnach bereits Ende 2017 geschlossen worden. In der neuen Modulfabrik in der Türkei will das Hanwha Q-Sells wieder Siliziumwafer produzieren - den größten Teil der Wafer will Hanwha Q-Cells jedoch auch künftig zukaufen.Der südkoreanische Modulbauer Hanwha Q-Cells hat seine Wafer-Produktion in der chinesischen Provinz Jiangsu eingestellt. Ein Sprecher betätigte entsprechende Berichte, die Stilllegung sei bereits im vierten Quartal 2017 erfolgt. "Hanwha Q-Cells baut jedoch aktuell eine voll integrierte Photovoltaik-Fabrik in der Türkei auf, aus deren Produktion das 1,3 Gigawatt-Großprojekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...