Perseus Mining (WKN A0B7MN) hat für das erste Quartal 2018 einen deutlichen Anstieg der Goldproduktion gemeldet. Das lag vor allem daran, dass die Goldmine Sissingue in der Elfenbeinküste im Januar die Produktion aufnahm. Ende März erreichte die Mine dann die kommerzielle Produktion. Und so erzielte Perseus in den drei Monaten bis Ende März einen Goldausstoß von 64.027 Unzen nach 56.699 Unzen im Vorquartal. Der Löwenanteil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...