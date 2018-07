Perseus Mining Ltd. gab heute die Produktionszahlen der zum 30. Juni 2018 geendeten drei Monate bekannt. Demnach konnte bei der Goldproduktion in den westafrikanischen Minen ein neuer unternehmensinterner Rekord erzielt werden.



Im Vergleich zum Märzquartal stieg die Fördermenge um 31% und belief sich im zweiten Quartal 2018 auf rund 83.900 oz. Gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum entsprach das einem Plus von 63%.



Im gesamten ersten Halbjahr wurden ca. 148.000 oz Gold gewonnen, 37% mehr als im vorhergegangenen 6-Monatszeitraum. Auch das Produktionsziel von 140.000 - 160.000 oz in der ersten Jahreshälfte wurde damit erfüllt.



Von den 83.900 oz Gold, die im Juniquartal produziert wurden, stammten knapp 57.900 oz aus der Mine Edikan in Ghana und rund 26.000 oz aus der Mine Sissingué in Côte d?Ivoire.



Die vollständigen finanziellen und operativen Ergebnisse des zweiten Quartals wird Perseus Mining am 13. Juli veröffentlichen.



